17 Luglio 2024_ Dodici membri del consiglio comunale delle province di Thma Koul e Bavel, nella provincia di Battambang, hanno annunciato la loro separazione dal partito di opposizione guidato da Sam Rainsy. I dissidenti hanno espresso rammarico per gli errori commessi in passato e hanno dichiarato di non voler più seguire le direttive di Sam Rainsy, considerato un traditore della nazione. Hanno inoltre criticato le recenti azioni del partito di opposizione, accusandolo di danneggiare il paese e di ostacolare progetti di sviluppo nazionale. La notizia è stata riportata da freshnewsasia.com. I membri dissidenti hanno chiesto il perdono del Primo Ministro Hun Sen e hanno espresso il desiderio di unirsi al Partito Popolare Cambogiano per continuare le loro attività politiche.