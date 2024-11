Cambogia: Discussione sull'importanza del patrimonio audiovisivo per la riconciliazione

02 Novembre 2024_ Le Camere Straordinarie nei Tribunali della Cambogia (ECCC) hanno ospitato il 31 ottobre un panel per celebrare la Giornata Mondiale del Patrimonio Audiovisivo. L'evento ha riunito esperti per discutere il ruolo cruciale della conservazione del patrimonio audiovisivo nel percorso verso la pace e la riconciliazione del Paese. Tra i relatori, Chea Sopheap del Bophana Centre e Dr. Tilman Baumgärtel della Royal University di Phnom Penh, hanno sottolineato l'importanza degli archivi audiovisivi per affrontare i traumi intergenerazionali. La discussione ha evidenziato le sfide nella conservazione di tali archivi e il loro impatto sulla comprensione storica delle nuove generazioni. La notizia è stata riportata da akp.gov.kh. L'evento si allinea con l'impegno dell'ECCC nella preservazione della memoria storica e nella promozione della riconciliazione in Cambogia.