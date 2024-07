Cambogia: Distribuzione gratuita di alberi per promuovere la riforestazione

11 Luglio 2024_ Il Ministero dell'Ambiente della Cambogia ha lanciato una nuova iniziativa per distribuire gratuitamente alberi ai cittadini, con...

11 Luglio 2024_ Il Ministero dell'Ambiente della Cambogia ha lanciato una nuova iniziativa per distribuire gratuitamente alberi ai cittadini, con l'obiettivo di raggiungere una copertura forestale del 60% entro il 2050. L'evento, presieduto dal Vice Primo Ministro Hun Manet, si è tenuto il 10 luglio 2024 presso la sede del Ministero dell'Ambiente. Durante la cerimonia, il Ministro dell'Ambiente Eang Sophalleth ha sottolineato l'importanza della campagna 'Piantare almeno un milione di alberi all'anno' per la conservazione della biodiversità e la mitigazione dei cambiamenti climatici. La distribuzione degli alberi è stata supportata da varie organizzazioni e imprese private, con un totale di 44.654 alberi pronti per essere piantati. Lo riporta tvk.gov.kh. L'iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione sull'importanza delle foreste e a coinvolgere direttamente i cittadini nella riforestazione del paese.