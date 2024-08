26 Agosto 2024_ Due candidati del partito oppositore del Fuoco di Battambang hanno annunciato la loro uscita dal partito per unirsi al partito del...

26 Agosto 2024_ Due candidati del partito oppositore del Fuoco di Battambang hanno annunciato la loro uscita dal partito per unirsi al partito del popolo cambogiano. I nuovi membri hanno espresso il loro sostegno per la cooperazione regionale e hanno elogiato il governo e le forze armate per il loro impegno nel mantenere la stabilità sociale. Hanno anche sottolineato che il partito del popolo cambogiano è l'unico partito politico capace di garantire lo sviluppo e la prosperità della nazione. La notizia è stata riportata da freshnewsasia.com. Questo cambiamento politico riflette un crescente consenso verso il partito del popolo cambogiano, guidato dal Primo Ministro Hun Sen, che ha governato il paese dal 1985 e ha giocato un ruolo cruciale nella stabilizzazione della Cambogia dopo decenni di conflitto.