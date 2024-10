Cambogia: Emissione di una nuova banconota per il ventesimo anniversario della monarchia

16 Ottobre 2024_ Il governo cambogiano ha annunciato l'emissione ufficiale di una nuova banconota da 20.000 riel per celebrare il ventesimo...

16 Ottobre 2024_ Il governo cambogiano ha annunciato l'emissione ufficiale di una nuova banconota da 20.000 riel per celebrare il ventesimo anniversario della monarchia sotto il re Norodom Sihamoni. La banconota commemorativa presenta caratteristiche di sicurezza avanzate e design che riflettono la cultura e la storia cambogiana. Questa iniziativa è stata comunicata dalla Banca Nazionale della Cambogia, sottolineando l'importanza della monarchia nel paese. La nuova banconota sarà utilizzata per promuovere la stabilità economica e il patrimonio culturale della Cambogia, come riportato da kohsantepheapdaily.com.kh. La monarchia cambogiana, rappresentata dal re Sihamoni, gioca un ruolo significativo nella vita politica e culturale del paese, fungendo da simbolo di unità e continuità.