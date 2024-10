Cambogia: Esami di maturità si svolgono senza intoppi nonostante problemi di salute dei candidati

09 Ottobre 2024_ Gli esami di maturità in Cambogia si stanno svolgendo in modo tranquillo e regolare, sotto l'osservazione di enti anti-corruzione e associazioni giovanili. Tuttavia, alcuni candidati hanno affrontato problemi di salute durante le prove, con casi segnalati di malori e incidenti. In particolare, una candidata nella provincia di Oddar Meanchey ha subito un incidente mentre si recava all'esame, mentre in Banteay Meanchey un altro candidato ha avuto un attacco di ipoglicemia. Nonostante queste difficoltà, i candidati sono stati in grado di continuare gli esami in stanze separate, monitorati da personale medico, come riportato da thmeythmey.com.