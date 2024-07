Cambogia: Esperti giapponesi collaborano per il centro di supporto imprenditoriale

26 Luglio 2024_ La Cambogia sta lavorando alla creazione di un "Centro di Supporto Imprenditoriale" con l'assistenza di esperti giapponesi dell'Organizzazione per il Commercio Estero del Giappone. Questi specialisti hanno condiviso le loro esperienze nella pianificazione e gestione di tale centro, che mira a sostenere le piccole e medie imprese locali. Il governo cambogiano, attraverso il Consiglio per lo Sviluppo, ha confermato l'importanza di questa iniziativa per stimolare l'economia nazionale. La collaborazione tra Cambogia e Giappone rappresenta un passo significativo verso lo sviluppo imprenditoriale nel Paese. La notizia è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. Questo progetto si inserisce in un contesto più ampio di cooperazione economica tra i due Paesi, volto a migliorare le capacità imprenditoriali in Cambogia.