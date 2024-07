Cambogia: Esperti locali riescono a riprodurre tartarughe rare

9 Luglio 2024_ Il Centro Angkor per la Conservazione della Biodiversità (ACCB) ha annunciato che gli esperti cambogiani sono riusciti a riprodurre in cattività la tartaruga a guscio molle. Questa specie è considerata a rischio di estinzione e la sua riproduzione rappresenta un importante passo avanti per la conservazione della biodiversità nel Paese. L'ACCB ha sottolineato l'importanza di questo successo per la protezione delle specie minacciate in Cambogia. La notizia è stata riportata dal sito kohsantepheapdaily.com.kh. Questo risultato potrebbe aprire la strada a ulteriori iniziative di conservazione per altre specie in pericolo.