Cambogia: ETRO debutta con stile al Vattanac Capital Mall di Phnom Penh

31 Ottobre 2024_ Il marchio di moda italiano ETRO ha celebrato il suo debutto in Cambogia con un evento straordinario al Vattanac Capital Mall di Phnom Penh, caratterizzato da eleganza e musica. Durante la serata, sono state inaugurate due boutique, una dedicata alla moda maschile e l'altra a quella femminile, offrendo un'esperienza di shopping esclusiva. L'evento ha visto la partecipazione di VIP e influencer del settore moda cambogiano, creando un'atmosfera vivace e sofisticata. La serata ha incluso un trunk show che ha messo in mostra le ultime collezioni del brand, noto per i suoi tessuti pregiati e i suoi design iconici. La notizia è stata riportata da prestigeonline.com. ETRO, con le sue radici italiane, promette di arricchire la scena del lusso a Phnom Penh, portando un tocco di alta moda italiana nel cuore della Cambogia.