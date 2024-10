Cambogia: Firmata la strategia di cooperazione con l'OMS per la salute pubblica

22 Ottobre 2024_ La Cambogia ha firmato una strategia di cooperazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per il periodo 2024-2028, mirata ad accelerare la copertura sanitaria nel paese. Il Ministro della Salute, H.E. Prof. Chheang Ra, ha siglato l'accordo il 21 ottobre a Manila, Filippine, durante la 75ª sessione del Comitato Regionale dell'OMS per il Pacifico Occidentale. La strategia prevede un approccio integrato per migliorare la salute e il benessere della popolazione cambogiana, in linea con il Piano Pentagonale Nazionale per l'Occupazione e la Crescita. Inoltre, si concentrerà sulla promozione della salute e sulla preparazione alle emergenze sanitarie pubbliche. La notizia è stata riportata da akp.gov.kh. La Cambogia, un paese del sud-est asiatico, sta cercando di rafforzare il proprio sistema sanitario per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile entro il 2035.