Cambogia: Forum sulla cooperazione tra governo e organizzazioni della società civile

28 Ottobre 2024_ Si è tenuto a Phnom Penh un forum di dialogo organizzato dalla Federazione delle Organizzazioni della Società Civile (FOSC) per discutere il ruolo delle organizzazioni della società civile nel contesto della strategia di sviluppo del governo cambogiano. Durante l'incontro, il vicegovernatore di Phnom Penh, Kert Chea, ha sottolineato i progressi ottenuti dal governo sotto la guida del Primo Ministro Hun Manet, evidenziando il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini. Il governo ha riconosciuto l'importanza delle organizzazioni non governative come partner chiave nel fornire servizi sociali e supporto nelle comunità vulnerabili. Attualmente, a Phnom Penh operano 3.582 organizzazioni della società civile, attive e conformi alle normative locali, come riportato da freshnewsasia.com. Il forum ha anche messo in evidenza l'impegno delle organizzazioni civili a collaborare con il governo per affrontare le sfide sociali e promuovere lo sviluppo sostenibile in Cambogia.