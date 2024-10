Cambogia: Forum sulla governance e trasparenza a Phnom Penh

21 Ottobre 2024_ La capitale cambogiana, Phnom Penh, ospita un forum dedicato all'attuazione delle riforme amministrative e della governance, che si svolgerà il 21 e 22 ottobre 2024. L'evento, presieduto da Mab Sarin, presidente del Consiglio municipale, e Khuong Sreng, governatore della città, coinvolge i governatori dei 14 distretti e le autorità locali. Durante il forum, verranno discussi problemi dei cittadini e delle autorità per trovare soluzioni che promuovano la trasparenza e l'equità nella fornitura di servizi pubblici. L'incontro mira a contribuire allo sviluppo di Phnom Penh e a raggiungere gli obiettivi di crescita economica del paese entro il 2030 e 2050, come riportato da freshnewsasia.com. Questo forum rappresenta un passo importante per migliorare la governance e il benessere dei cittadini nella capitale cambogiana.