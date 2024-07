Cambogia: Giappone dona navi alla polizia nazionale

7 Luglio 2024_ Il Giappone ha promesso di fornire navi alla polizia nazionale della Cambogia come parte della cooperazione tra la polizia marittima...

7 Luglio 2024_ Il Giappone ha promesso di fornire navi alla polizia nazionale della Cambogia come parte della cooperazione tra la polizia marittima cambogiana e la guardia costiera giapponese. L'annuncio è stato fatto dal Ministero degli Affari Esteri della Cambogia il 7 luglio 2024. La donazione mira a rafforzare le capacità di pattugliamento marittimo della Cambogia. La collaborazione tra i due paesi si inserisce in un contesto di crescente cooperazione bilaterale in ambito di sicurezza marittima. Lo riporta kohsantepheapdaily.com.kh. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nel rafforzamento delle relazioni tra Cambogia e Giappone.