Cambogia: Giappone investe 55 milioni di dollari per potenziare la rete elettrica di Phnom Penh

06 Settembre 2024_ Il Giappone ha co-firmato un prestito di circa 55 milioni di dollari per espandere la rete elettrica di Phnom Penh, con l'obiettivo di attrarre investimenti esteri e promuovere lo sviluppo economico. L'ambasciatore giapponese in Cambogia, Ueno Atsushi, ha sottolineato l'importanza di una rete elettrica robusta per garantire un approvvigionamento stabile di energia nella capitale. Il progetto, avviato nel 2015, prevede la costruzione di linee di trasmissione e stazioni di distribuzione per migliorare l'accesso all'elettricità. La notizia è stata riportata da phnompenhpost.com. Questo investimento è parte dell'iniziativa giapponese per supportare la transizione verso un'energia pulita e sostenibile in Cambogia, un paese che sta affrontando sfide significative nel settore energetico.