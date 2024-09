Cambogia: Giappone rinnova il supporto allo sviluppo sportivo in Cambogia

25 Settembre 2024_ Il Giappone continuerà a supportare la Cambogia nello sviluppo del settore sportivo, come confermato da Vath Chamroeun, Segretario Generale del Comitato Olimpico Nazionale della Cambogia (NOCC). Durante un incontro con l'ambasciatore giapponese Ueno Atsushi, le due parti hanno discusso della cooperazione sportiva, evidenziando il supporto giapponese per allenatori e atleti cambogiani. Il Giappone ha già fornito assistenza in vari sport, tra cui judo e karate, in vista dei Giochi Asiatici giovanili del 2029 che si terranno in Cambogia. La fonte di questa notizia è thmeythmey.com. Inoltre, si è parlato di future collaborazioni e di eventi sportivi internazionali, come il Congresso della Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG) che si terrà nel 2024 a Doha, Qatar.