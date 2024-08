Cambogia: Hong Kong apre un ufficio a Phnom Penh per rafforzare i legami commerciali

31 Luglio 2024_ Il Consiglio per lo Sviluppo Commerciale di Hong Kong ha annunciato l'apertura di un ufficio a Phnom Penh, capitale della Cambogia, per migliorare le relazioni commerciali tra le due regioni. Durante una visita in Cambogia, il Chief Executive di Hong Kong, John Lee, ha confermato l'impegno a espandere la cooperazione in vari settori, inclusi commercio e investimenti. Lee ha sottolineato l'importanza di promuovere il business e il turismo tra Hong Kong e Cambogia, evidenziando la crescente vicinanza tra le due entità. La notizia è stata riportata da thmeythmey.com. I leader di Hong Kong e Cambogia hanno discusso anche di ulteriori accordi per stimolare il commercio e l'economia, con un focus su 13 intese da firmare per facilitare le relazioni economiche.