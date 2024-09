Cambogia: Huawei espande il suo ruolo nella digitalizzazione industriale

31 Agosto 2024_ Il Ministro dell'Industria, Scienza, Tecnologia e Innovazione della Cambogia, H.E. Hem Vanndy, ha incontrato il Vicepresidente di Huawei Asia Pacific, Mr. Zhang Zhenjun, per discutere l'interesse dell'azienda nell'ampliare il proprio ruolo nella digitalizzazione industriale del Paese. Durante l'incontro, sono state esplorate opportunità di collaborazione per supportare la trasformazione digitale delle industrie cambogiane. Huawei, nota multinazionale cinese nel settore delle telecomunicazioni e della tecnologia, ha manifestato il suo impegno a contribuire allo sviluppo tecnologico della Cambogia. La riunione si è tenuta il 30 agosto 2024, come riportato da akp.gov.kh. Huawei è attivamente coinvolta in progetti di innovazione tecnologica in vari Paesi, e la sua presenza in Cambogia potrebbe portare significativi benefici economici e tecnologici.