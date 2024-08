Cambogia: Hun Manet annuncia programma di trasporto gratuito per visitatori delle province

23 Agosto 2024_ Il Primo Ministro cambogiano Hun Manet ha lanciato un'iniziativa per fornire trasporti e pasti gratuiti ai cittadini che desiderano visitare quattro province nel contesto della cooperazione per lo sviluppo nella regione del Triangolo d'Oro, che comprende Cambogia, Laos e Vietnam. Questo programma mira a facilitare l'accesso ai luoghi di interesse e a promuovere il turismo locale. La misura è parte di un più ampio sforzo del governo per stimolare l'economia e migliorare la qualità della vita dei cittadini. La notizia è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. L'iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso il turismo sostenibile e la valorizzazione delle risorse locali in Cambogia.