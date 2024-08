Cambogia: Hun Manet celebra il compleanno di Hun Sen con un messaggio di auguri

03 Agosto 2024_ Hun Manet, Primo Ministro della Cambogia, ha inviato un messaggio di auguri a Hun Sen, Presidente del Senato e consigliere del re, in...

03 Agosto 2024_ Hun Manet, Primo Ministro della Cambogia, ha inviato un messaggio di auguri a Hun Sen, Presidente del Senato e consigliere del re, in occasione del suo 72° compleanno. Il messaggio sottolinea l'importanza del contributo di Hun Sen alla pace e stabilità del paese, evidenziando i suoi sforzi per lo sviluppo sociale ed economico. La celebrazione si terrà il 5 agosto 2024, data che segna anche l'inizio della costruzione del progetto storico "Prek Chik Fonantecho". La notizia è stata riportata da freshnewsasia.com. Questo progetto mira a migliorare le infrastrutture di trasporto in Cambogia, contribuendo così alla crescita economica e al benessere della popolazione.