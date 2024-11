Cambogia: Hun Manet critica i movimenti di opposizione all'estero

11 Novembre 2024_ Il Primo Ministro cambogiano Hun Manet ha denunciato la creazione di nuovi movimenti di opposizione all'estero, che hanno persino tentato di formare un governo in esilio. Durante un evento ufficiale a Kep, Hun Manet ha affermato che tali iniziative non hanno alcun impatto sul governo legittimo, nato da elezioni democratiche. Ha inoltre espresso preoccupazione per il fatto che molti ex membri dell'opposizione stiano abbandonando i loro gruppi per unirsi al governo e al Partito del Popolo Cambogiano. La notizia è riportata da thmeythmey.com. Hun Manet ha anche sottolineato che i leader dell'opposizione non sono in grado di gestire i propri partiti, evidenziando la crescente disillusione tra i loro sostenitori.