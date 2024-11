Cambogia: Hun Manet esprime speranza per il futuro del turismo a Kep

11 Novembre 2024_ Il Primo Ministro della Cambogia, Hun Manet, ha manifestato ottimismo riguardo alla situazione turistica nella provincia di Kep, auspicando che episodi di crisi non si ripetano. Ha sottolineato l'importanza di creare un team di risposta per affrontare eventuali problematiche legate ai turisti. La provincia di Kep è nota per il suo potenziale turistico, grazie alle sue bellezze naturali e alle attrazioni locali. La dichiarazione di Hun Manet è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. Kep, situata sulla costa meridionale della Cambogia, è famosa per le sue spiagge e i frutti di mare freschi, attirando visitatori da tutto il mondo.