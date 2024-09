Cambogia: Hun Manet guida il Consiglio dei Ministri per discutere investimenti energetici

27 Settembre 2024_ Il Primo Ministro cambogiano Hun Manet sta presiedendo una riunione del Consiglio dei Ministri per discutere 23 progetti di investimento nel settore energetico previsti per il periodo 2024-2029. Durante l'incontro, si esamineranno anche le bozze di quadri strategici per monitorare e valutare l'attuazione delle politiche di sviluppo. Inoltre, il Consiglio affronterà altre questioni rilevanti per il paese. La notizia è riportata da thmeythmey.com. Hun Manet è il leader della Cambogia e figlio del precedente Primo Ministro Hun Sen, noto per il suo lungo mandato e per le sue politiche di sviluppo economico.