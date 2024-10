21 Ottobre 2024_ Oggi, il nuovo leader dell'ASEAN, il primo ministro indonesiano, assumerà ufficialmente il suo incarico, mentre la Cambogia sarà rappresentata da Hun Manet, il primo ministro cambogiano. La partecipazione della Cambogia a questo vertice non implica alcuna intenzione di cercare alleanze politiche o di influenzare le dinamiche interne. Hun Manet, figlio del precedente primo ministro Hun Sen, è un giovane leader che sta cercando di portare avanti le politiche del paese in un contesto regionale complesso. La notizia è riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. Questo vertice rappresenta un'importante opportunità per la Cambogia di rafforzare le relazioni con gli altri membri dell'ASEAN e di discutere questioni regionali di rilevanza.