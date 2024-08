Cambogia: Hun Manet incontra delegazione cinese per rafforzare i legami commerciali

13 Agosto 2024_ Il Primo Ministro della Cambogia, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, ha ricevuto al Palazzo della Pace una delegazione di nove aziende provenienti da Shantou, nella provincia cinese del Guangdong. L'incontro ha visto la partecipazione di Mr. Wen Zhanbin, Segretario del Comitato Municipale del Partito Comunista Cinese di Shantou, con l'obiettivo di rafforzare le relazioni commerciali tra i due Paesi. La visita rappresenta un passo significativo per promuovere la cooperazione economica e commerciale tra la Cambogia e la Cina, un partner strategico per il Regno. La notizia è stata riportata da akp.gov.kh. La città di Shantou è nota per la sua importanza economica e commerciale in Cina, mentre Hun Manet è il figlio del precedente Primo Ministro, Hun Sen, e ha assunto la guida del Paese nel 2023.