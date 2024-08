Cambogia: Hun Manet incontra mille insegnanti per promuovere la cultura e la formazione

15 Agosto 2024_ Il Primo Ministro della Cambogia, Hun Manet, ha incontrato mille insegnanti presso l'Istituto Nazionale di Educazione. Durante l'incontro, Hun Manet ha sottolineato l'importanza della formazione continua per affrontare le sfide educative e promuovere l'unità sociale attraverso le tradizioni culturali cambogiane. Ha anche evidenziato il valore della cultura e delle pratiche tradizionali nel rafforzare l'identità nazionale e il benessere della società. La notizia è stata riportata da freshnewsasia.com. Questo incontro si inserisce in un contesto di rinnovata attenzione del governo cambogiano verso l'educazione e la preservazione delle tradizioni culturali, fondamentali per il progresso del paese.