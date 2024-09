Cambogia: Hun Manet lancia un appello per il rilancio del turismo sostenibile

27 Settembre 2024_ Il Primo Ministro cambogiano Hun Manet ha esortato le istituzioni e il settore privato a contribuire al rilancio del turismo in Cambogia, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo 2024. Il tema di quest'anno, "Turismo e Pace", sottolinea l'importanza di un turismo sostenibile e della cooperazione internazionale per affrontare le sfide globali. Hun Manet ha evidenziato come il turismo possa promuovere la pace e la comprensione culturale, nonostante le difficoltà attuali come i conflitti e i cambiamenti climatici. L'appello è stato fatto per incoraggiare una maggiore partecipazione e qualità nel settore turistico, fondamentale per lo sviluppo economico del Paese. La notizia è riportata da freshnewsasia.com. Il Primo Ministro ha anche sottolineato il ruolo cruciale dei giovani nel futuro del turismo, invitando a investire in opportunità educative e professionali per garantire una crescita sostenibile.