Cambogia: Hun Manet partecipa a tre importanti vertici in Cina

07 Novembre 2024_ Il Ministro di Stato Tan Sang Frang Sar ha presentato i risultati della partecipazione del Primo Ministro cambogiano Hun Manet a tre vertici di alto livello tenutisi a Kunming, in Cina. Gli incontri hanno incluso il 8° Vertice della Grande Area del Mekong, il 10° Vertice dell'ACMECS e l'11° Vertice della cooperazione CLMV, affrontando temi di sviluppo e integrazione regionale. Questi vertici si sono svolti dal 6 al 7 novembre 2024 e hanno avuto come obiettivo il rafforzamento della cooperazione tra i Paesi del Mekong. La notizia è stata riportata da freshnewsasia.com. I vertici hanno rappresentato un'importante opportunità per la Cambogia di consolidare le relazioni con i Paesi vicini e promuovere iniziative di sviluppo sostenibile nella regione.