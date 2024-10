Cambogia: Hun Manet parteciperà al vertice ASEAN con incontri bilaterali previsti

07 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro della Cambogia, Hun Manet, parteciperà al vertice ASEAN che si terrà la prossima settimana, con l'intenzione di discutere questioni importanti con i leader regionali. Durante l'incontro, sono previsti colloqui bilaterali con i rappresentanti di paesi vicini come Vietnam, Laos e Thailandia. Inoltre, ci sono possibilità di incontri con la Cina e altri leader di alto livello. La partecipazione di Hun Manet al vertice sottolinea l'importanza della cooperazione regionale per affrontare le sfide comuni. La notizia è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. Il vertice ASEAN è un'importante piattaforma per il dialogo e la cooperazione tra i paesi del sud-est asiatico.