Cambogia: Hun Manet promuove il turismo fluviale a Siem Reap

19 Luglio 2024_ Il Primo Ministro cambogiano Hun Manet ha esortato l'amministrazione provinciale di Siem Reap a sviluppare servizi turistici di navigazione lungo il fiume Siem Reap per attrarre visitatori e creare nuove offerte turistiche. Hun Manet ha fatto questa dichiarazione il 18 luglio durante la cerimonia di posa della prima pietra del Museo Samdech Preah Brahma Ratana Muni Pin Sem Reach Bo, situato nella città di Siem Reap. Attualmente, i tour in barca sul fiume Siem Reap sono organizzati solo durante le principali festività nazionali come il Capodanno Khmer e il Festival dell'Acqua. Hun Manet ha suggerito che questi servizi dovrebbero essere disponibili tutto l'anno, sia di giorno che di notte, per migliorare l'attrattiva turistica della zona. Lo riporta thmeythmey.com. Il governo offrirà anche prestiti a basso interesse agli investitori per sviluppare nuovi prodotti turistici a Siem Reap.