Cambogia: Hun Manet promuove la diversificazione agricola

1 Luglio 2024_ Il Primo Ministro della Cambogia, Hun Manet, ha sottolineato l'importanza della diversificazione nel settore agricolo per garantire mercati sia interni che esterni. Durante la celebrazione della 19ª Giornata Nazionale della Pesca, Hun Manet ha annunciato misure per ridurre le tasse sull'importazione di macchinari agricoli e ha esentato le imprese agricole da ulteriori imposte. Il governo continuerà a considerare l'agricoltura una priorità per migliorare la sicurezza alimentare e il tenore di vita dei cittadini, riducendo la povertà e sostenendo la crescita economica. Lo riporta freshnewsasia.com. Hun Manet ha anche ricordato che il governo ha esentato diverse colture e prodotti agricoli dalle tasse per incentivare la produzione e l'esportazione.