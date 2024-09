Cambogia: Hun Manet promuove l'export senza dazi per il settore privato

10 Settembre 2024_ Il Primo Ministro cambogiano Hun Manet ha annunciato che il Paese dispone di numerosi mercati e può esportare prodotti lavorati senza dover pagare dazi doganali. Questa iniziativa è supportata da una nuova legge sugli investimenti che incoraggia il settore privato a investire nella produzione per l'export. La misura mira a stimolare l'economia locale e a favorire la competitività delle imprese cambogiane nel mercato globale. Hun Manet ha sottolineato l'importanza di queste politiche per il futuro economico della Cambogia, come riportato da kohsantepheapdaily.com.kh. La Cambogia, situata nel sud-est asiatico, sta cercando di diversificare la sua economia e attrarre investimenti esteri per migliorare le proprie capacità produttive.