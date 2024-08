Cambogia: Hun Manet promuove lo sviluppo delle comunità indigene come modelli di riferimento

07 Agosto 2024_ Il Primo Ministro cambogiano Hun Manet ha esortato il Ministero dello Sviluppo Rurale a concentrarsi sulla creazione e lo sviluppo di villaggi delle comunità indigene come modelli di riferimento. Durante un recente discorso, ha sottolineato l'importanza del rispetto e della protezione dei diritti delle popolazioni indigene, come stabilito nella Costituzione cambogiana. Hun Manet ha evidenziato i progressi significativi nel campo dello sviluppo e della conservazione delle comunità indigene, attribuendoli all'impegno attivo di tutte le parti coinvolte. La notizia è stata riportata da thmeythmey.com. Attualmente, le popolazioni indigene rappresentano circa l'1,4% della popolazione totale della Cambogia e vivono in diverse province, mantenendo culture e tradizioni uniche.