Cambogia: Hun Manet propone lo sviluppo turistico della provincia di Kep

11 Novembre 2024_ Hun Manet, Primo Ministro della Cambogia, ha invitato i governatori della provincia di Kep a trasformare la loro area in una destinazione turistica attrattiva, simile a quanto avvenuto nella provincia di Kampot. L'obiettivo è attrarre un numero maggiore di turisti, sfruttando le potenzialità locali e migliorando le infrastrutture. La provincia di Kep è nota per le sue bellezze naturali e il suo potenziale turistico, che potrebbe essere ulteriormente valorizzato. La proposta di Hun Manet mira a stimolare l'economia locale attraverso il turismo, come riportato da kohsantepheapdaily.com.kh. La provincia di Kep, situata sulla costa cambogiana, è famosa per le sue spiagge e i frutti di mare freschi, rendendola una meta ideale per i visitatori in cerca di relax e avventura.