06 Novembre 2024_ Hun Manet, il Primo Ministro della Cambogia, ha inviato un messaggio di congratulazioni a Donald Trump per la sua rielezione come Presidente degli Stati Uniti. Trump è stato eletto per la seconda volta, diventando il 47° presidente e il secondo nella storia a vincere due mandati non consecutivi. Hun Manet ha espresso la sua convinzione che il ritorno di Trump avrà un impatto positivo non solo per il popolo americano, ma anche per il mondo intero. Il messaggio del Primo Ministro sottolinea la gioia del governo e del popolo cambogiano per questo evento storico. La fonte di questa notizia è thmeythmey.com. Hun Manet è il figlio del precedente Primo Ministro Hun Sen, che ha governato la Cambogia per decenni.