16 Settembre 2024_ Hun Manet, Primo Ministro della Cambogia, ha dichiarato che non bisogna compromettere gli standard di qualità nel settore sanitario, ma piuttosto migliorarli. Ha enfatizzato l'importanza di avere standard chiari e elevati nella formazione dei medici, per garantire un servizio sanitario di qualità. La sua posizione mira a rafforzare la professionalità e le competenze del personale medico nel Paese. Queste dichiarazioni sono state fatte in un contesto di crescente attenzione verso la salute pubblica in Cambogia, come riportato da kohsantepheapdaily.com.kh. La Cambogia, un Paese del sud-est asiatico, sta cercando di migliorare il proprio sistema sanitario per affrontare le sfide sanitarie attuali e future.