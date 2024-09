13 Settembre 2024_ Il Primo Ministro cambogiano Hun Manet ha dichiarato che senza pace, gli obiettivi di riduzione della povertà, educazione di qualità e sviluppo economico sostenibile saranno sempre più difficili da raggiungere. Durante un incontro alle Nazioni Unite, ha evidenziato come la pace sia fondamentale per il progresso e la coesione sociale. Hun Manet ha anche sottolineato il ruolo della Cambogia nella promozione della pace globale, menzionando l'invio di oltre 90.000 soldati in missioni di pace dal 2006. La notizia è riportata da thmeythmey.com. La Cambogia, situata nel sud-est asiatico, ha una storia complessa di conflitti, ma oggi si impegna attivamente per la stabilità e la cooperazione internazionale.