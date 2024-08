Cambogia: Hun Manet visita aree colpite da inondazioni a Kampong Thom

10 Agosto 2024_ Il Primo Ministro cambogiano Hun Manet ha effettuato un'ispezione nelle zone allagate della provincia di Kampong Thom, in particolare nel villaggio di Kampong Ko. Durante la visita, ha esaminato i lavori di costruzione di due dighe, una a Kampong Ko e l'altra a Stung Slab, per affrontare le problematiche legate alle inondazioni. Questa iniziativa mira a garantire la sicurezza e la protezione delle comunità locali dalle conseguenze delle inondazioni. La visita si è svolta in un clima di attenzione e responsabilità verso le esigenze dei cittadini, come riportato da kohsantepheapdaily.com.kh. Le inondazioni sono un problema ricorrente in Cambogia, e il governo sta cercando di implementare soluzioni strutturali per mitigare i danni e migliorare la resilienza delle infrastrutture.