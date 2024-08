Cambogia: Hun Many apre workshop sulla nuova visione dell'UYFC

24 Agosto 2024_ Hun Many, Presidente della Federazione delle Gioventù della Cambogia (UYFC), ha inaugurato un workshop di diffusione sul "Documento Concettuale di UYFC 2.0" presso l'hotel Sokha di Phnom Penh. L'evento ha visto la partecipazione di circa 800 leader e membri dell'UYFC, sottolineando l'importanza della gioventù nel futuro del Paese. Durante il workshop, sono stati discussi nuovi approcci e strategie per coinvolgere i giovani cambogiani in attività sociali e politiche. La Federazione delle Gioventù della Cambogia è un'organizzazione che promuove l'impegno giovanile e lo sviluppo delle capacità tra i giovani del Paese. Lo riporta il sito akp.gov.kh. L'incontro rappresenta un passo significativo verso l'innovazione e la modernizzazione delle attività giovanili in Cambogia.