Cambogia: Hun Sen avverte contro le manifestazioni illegali nel paese

12 Agosto 2024_ Hun Sen, ex Primo Ministro della Cambogia e attuale presidente del Senato, ha messo in guardia contro le manifestazioni illegali nel paese, esortando i cittadini a non seguire le istigazioni di gruppi esterni. La sua dichiarazione è stata rilasciata in risposta a inviti da parte di oppositori per protestare contro un progetto di sviluppo nella regione del Triangolo Cambogia-Laos-Vietnam. Hun Sen ha sottolineato l'importanza di mantenere la pace e la stabilità politica, avvertendo che le azioni di alcuni gruppi potrebbero portare a conseguenze disastrose per la nazione. La notizia è stata riportata da freshnewsasia.com. Il leader ha anche ribadito che il governo non tollererà tentativi di destabilizzazione da parte di pochi individui a scapito della popolazione di 17 milioni di persone.