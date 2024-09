Cambogia: Hun Sen avvia preparativi per affrontare le inondazioni

18 Settembre 2024_ Il Primo Ministro cambogiano Hun Sen ha emesso un messaggio speciale per preparare le autorità locali e le forze armate a intervenire in caso di inondazioni. A causa delle forti piogge causate da un tifone, il governo è allertato per possibili allagamenti nelle province vicine. Hun Sen ha esortato i governatori a monitorare attentamente la situazione e a garantire la sicurezza dei cittadini e dei loro beni. Inoltre, ha ordinato l'invio di risorse e materiali per le operazioni di soccorso. La notizia è stata riportata da freshnewsasia.com. Le inondazioni rappresentano una minaccia significativa per la Cambogia, un paese noto per la sua agricoltura e le sue comunità vulnerabili.