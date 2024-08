Cambogia: Hun Sen incontra il Ministro della Difesa giapponese per rafforzare la cooperazione militare

05 Agosto 2024_ Il Presidente del Senato cambogiano, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, ha ricevuto una visita di cortesia dal Ministro della Difesa giapponese, H.E. Kihara Minoru, durante la quale è stata espressa la volontà di intensificare la cooperazione militare tra Cambogia e Giappone. Kihara ha elogiato l'accordo di partenariato globale firmato nel 2023, sottolineando l'importanza della collaborazione nei settori della sicurezza e della difesa. Hun Sen ha confermato che le relazioni tra i due Paesi continueranno a prosperare anche con il suo successore, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet. La fonte di queste informazioni è akp.gov.kh. La Cambogia, che ha storicamente sostenuto il Giappone, ha anche espresso interesse per investimenti giapponesi nella costruzione del Canale Funan Techo, un progetto chiave per il trasporto fluviale e la crescita economica del Paese.