Cambogia: Hun Sen partecipa a forum internazionale in Corea del Sud

09 Settembre 2024_ Il Primo Ministro cambogiano Hun Sen parteciperà a un forum internazionale in Corea del Sud dal 9 al 13 settembre 2024, con il tema "Journey Towards Coexistence". Durante l'evento, Hun Sen guiderà una delegazione di alto livello e parteciperà a importanti cerimonie ufficiali. Questo forum mira a promuovere la pace e la cooperazione tra le nazioni, affrontando questioni globali di rilevanza. La partecipazione del leader cambogiano sottolinea l'impegno della Cambogia nel dialogo internazionale e nella ricerca di soluzioni condivise. La notizia è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. La Corea del Sud è un importante partner commerciale e politico per la Cambogia, e questo incontro rappresenta un'opportunità per rafforzare ulteriormente i legami tra i due Paesi.