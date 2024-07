Cambogia: Hun Sen rassicura sulla sovranità territoriale del Paese

27 Luglio 2024_ Il Primo Ministro cambogiano Hun Sen ha risposto alle preoccupazioni dei cittadini riguardo alla possibile perdita di territorio nell'ambito della cooperazione regionale del Triangolo CLV. In un post su Facebook, ha affermato che il governo sta lavorando per rafforzare i confini nazionali e ha negato che la Cambogia stia cedendo territorio al Vietnam o al Laos. Hun Sen ha sottolineato che ogni nazione mantiene la propria sovranità e che i cittadini non possono entrare in Vietnam o Laos senza permesso, e viceversa. La notizia è stata riportata da freshnewsasia.com. Inoltre, il Primo Ministro ha evidenziato l'importanza della cooperazione economica e della sicurezza nella regione, sottolineando i progressi ottenuti negli ultimi 25 anni.