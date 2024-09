Cambogia: Il club dei giornalisti cambogiani diventa membro della rete internazionale

01 Settembre 2024_ Il club dei giornalisti cambogiani (C.A.J) è diventato membro della rete internazionale di giornalisti, International Home of...

01 Settembre 2024_ Il club dei giornalisti cambogiani (C.A.J) è diventato membro della rete internazionale di giornalisti, International Home of Journalists (IHJ), il 31 agosto 2024. Il presidente del C.A.J, Puy Kia, ha annunciato la nuova adesione durante un forum a Chongqing, in Cina, dove hanno partecipato circa 200 giornalisti provenienti da 52 paesi. Durante l'evento, Puy Kia ha co-presieduto una discussione sul ruolo dei media riguardo allo sviluppo sostenibile e alla protezione ambientale. La notizia è stata riportata da thmeythmey.com. Il C.A.J è un'organizzazione che rappresenta i giornalisti in Cambogia, promuovendo la libertà di stampa e il miglioramento delle condizioni lavorative nel settore.