Cambogia: Il governo avvia un fondo per lo sviluppo delle infrastrutture lungo i confini

26 Agosto 2024_ Il governo cambogiano ha avviato la raccolta di fondi da parte dei cittadini per sostenere un progetto di sviluppo delle infrastrutture lungo i confini nazionali, promosso dal Primo Ministro Hun Manet. Attraverso un annuncio ufficiale su Facebook, sono stati forniti sei numeri di conto bancario per le donazioni. Il progetto mira a garantire la sicurezza e la sovranità nazionale, coinvolgendo i cittadini cambogiani sia all'interno che all'estero. Hun Manet ha invitato la popolazione a partecipare attivamente a questa iniziativa per rafforzare e sviluppare le aree di confine. La notizia è stata riportata da thmeythmey.com. Questo fondo rappresenta un'opportunità per i cittadini di contribuire direttamente allo sviluppo del paese e alla stabilità delle regioni frontali.