Cambogia: Il governo cambogiano celebra i risultati ottenuti in un anno di lavoro

04 Settembre 2024_ Il Primo Ministro della Cambogia ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti dal governo nel corso dell'ultimo anno, evidenziando l'efficienza e l'intelligenza nelle operazioni svolte. Durante un incontro con una delegazione laotiana, il Primo Ministro ha accolto con entusiasmo i rappresentanti e ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra i due Paesi nella lotta contro la corruzione. Inoltre, ha incoraggiato entrambe le istituzioni a continuare e ampliare la loro collaborazione per il beneficio reciproco. La notizia è riportata da tvk.gov.kh. La Cambogia, un Paese del sud-est asiatico, sta lavorando attivamente per migliorare la governance e combattere la corruzione, un tema cruciale per il suo sviluppo economico e sociale.