Cambogia: Il governo chiede supporto internazionale per la bonifica delle mine

21 Agosto 2024_ Il governo reale della Cambogia ha sollecitato i paesi amici e i partner di sviluppo a continuare il loro supporto attivo per gli sforzi di bonifica delle mine nel paese. Questa richiesta è stata avanzata dal Ministro Senior H.E. Ly Thuch durante un incontro presso l'ufficio dell'UNDP in Cambogia, in preparazione della 5ª Conferenza di Revisione della Convenzione di Ottawa. La Cambogia necessita di un continuo sostegno internazionale per migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini e liberarsi dalla minaccia delle mine e degli ordigni esplosivi residui. L'incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti di ambasciate straniere e partner di sviluppo, tra cui ADB, UE e USAID, come riportato da akp.gov.kh. La Cambogia, colpita da decenni di conflitti, sta lavorando per un futuro senza mine, un obiettivo cruciale per la sicurezza e il benessere della sua popolazione.