15 Agosto 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro dell'Interno della Cambogia, Sar Kheng, ha lanciato un allerta riguardo a tentativi di disinformazione da parte di alcuni individui che mirano a destabilizzare il governo. In un messaggio, ha denunciato la diffusione di notizie false che lo ritraggono come sostenitore di attività illegali, evidenziando l'impatto negativo di tali azioni sulla popolazione cambogiana di oltre 17 milioni di persone. Sar Kheng ha sottolineato che questi atti rappresentano una nuova forma di malversazione, perpetrata senza scrupoli e senza considerazione per il benessere dei cittadini. La notizia è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. Il governo cambogiano continua a monitorare la situazione e a prendere misure per garantire la stabilità e la sicurezza del paese.