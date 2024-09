Cambogia: Il governo di Hun Sen prepara le elezioni nazionali del 2025

02 Settembre 2024_ Il governo cambogiano, guidato da Hun Sen, ha annunciato che si svolgeranno delle elezioni nazionali nel mese di ottobre 2024, in preparazione per il voto del 2025. Queste elezioni sono state promesse come più libere e giuste rispetto a quelle del 2020, nonostante la continua instabilità causata dalla guerra civile in alcune aree del paese. I risultati delle elezioni di ottobre saranno utilizzati per organizzare il processo elettorale del 2025, come dichiarato da Hun Sen durante un incontro. La notizia è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. Il governo cambogiano, sotto la guida di Hun Sen, è al potere da decenni e ha affrontato critiche per la sua gestione della democrazia e dei diritti umani.