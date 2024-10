Cambogia: Il governo di Kep affronta le lamentele sui prezzi elevati dei pasti

05 Ottobre 2024_ Il governatore della provincia di Kep, Soum Piseth, ha invitato i turisti a segnalare eventuali problemi legati ai prezzi elevati dei pasti, mentre le autorità locali stanno cercando di risolvere questa questione. Dalla fine del festival di Pchum Ben, i cittadini hanno espresso preoccupazioni riguardo ai costi inaccessibili dei cibi, nonostante gli sforzi delle autorità per affrontare il problema. Il governatore ha riconosciuto le carenze relative ai prezzi dei pasti e ha esortato la popolazione a fornire feedback per migliorare la situazione. Soum Piseth ha anche fornito tre numeri di contatto per segnalare eventuali irregolarità nei servizi, sottolineando l'impegno dell'amministrazione provinciale a rendere Kep più attraente per i turisti. La notizia è riportata da thmeythmey.com. Durante il festival, la provincia di Kep ha accolto 79.538 visitatori, con un incremento del 26,11% rispetto al 2023.